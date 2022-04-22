Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел очередное заседание штаба по подготовке уральской столицы к отопительному сезону. В совещании приняли участие представители поставщика энергии, районных администраций и управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации города.
Уполномоченные от Кировского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов отчитались о ходе выполнения работ к осенне-зимнему периоду. Так, в Кировском районе проведены опрессовки на 1 тыс. 165 системах в жилых домах, готовность района составляет 98,77%. Еще на 229 объектах работы находятся в завершающей стадии.
В Орджоникидзевском районе к отопительному сезону готово 83% жилищного фонда — 1 тыс. 301 дом. Еще 241 объект готов на 92,5%.
В Чкаловском районе готовность составляет 94,55%, или 1 тыс. 562 дома. Также к зиме готовы 178 образовательных, культурных, спортивных объектов и учреждений здравоохранения.
Заместитель главы Екатеринбурга отметил, что в этом году проведены четыре этапа опрессовок. По результатам гидравлических испытаний теплоснабжающие организации устранили все выявленные повреждения. Комплекс контрольных мероприятий, обеспечивающих надежную работу теплосетевого хозяйства в отопительном сезоне на территории муниципалитета, выполнен в необходимом объеме.
Городские власти держат на постоянном контроле подготовку объектов жилищного, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях 2022-2023 годов. В рамках контроля регулярно проходят объезды объектов теплоснабжения.
Так, накануне Владимир Гейко в ходе объезда оценил темпы и качество проведения реконструкции участка тепломагистрали в районе улицы Серова и его технического перевооружения в районе ТРК «Парк Хаус».
«Техническая готовность системы теплоснабжения должна быть обеспечена для подключения всех потребителей 15 сентября», — подчеркнул Владимир Гейко.
Заместитель главы Екатеринбурга также напомнил, что традиционно в первую очередь будут подключаться детские сады, школы и больницы.
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