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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в День знаний приняли участие в церемонии открытия школы № 31. Новое образовательное учреждение находится на улице Евгения Савкова, 17, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый учебный центр можно считать уникальным для Академического района, поскольку здесь под одной крышей расположились детский сад и школа.

«У нас в регионе очень много делается для развития системы общего образования. Только к 1 сентября в нашем регионе построено семь новых школ и капитально отремонтировано 28. И мне приятно, что это современное учреждение сможет принимать не только учеников. Ее спортивной инфраструктурой смогут пользоваться все жители Академического», — обратился к присутствующим Евгений Куйвашев.

В новом детском саду будут работать восемь групп с игровыми и спальными комнатами, также для маленьких горожан здесь предусмотрены просторные залы для занятий спортом и музыкой.

Школьные классы оснащены современным оборудованием. Так, в школе есть интерактивный анатомический стол в полный рост человека — первый в Свердловской области. В школе 32 учебных кабинета, слесарная и столярная мастерские, помещения для обучения навыкам приготовления пищи, а также кройки и шитья. При классах физики и химии предусмотрены отдельные лаборатории. Также в школе есть столовая на 430 мест, библиотечно-информационный центр, актовый зал с современной техникой, три спортзала. Рядом со школой есть площадки для спортивных игр с мячом, беговые дорожки и два бассейна.

«Мы отмечаем двойной праздник — День знаний и открытие современного образовательного центра. Я хочу выразить огромную благодарность Евгению Куйвашеву. Если бы не его поддержка, то этого события сегодня не случилось. Оказанная помощь из областного бюджета позволила 1 сентября запустить этот важнейший проект», — отметил Алексей Орлов.

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