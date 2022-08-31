Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 02.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 сентября 2022 года. Курс долл. США не изменился и составляет 60,23 руб., евро вырос на 7 коп., до 60,28 руб.