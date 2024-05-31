Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп.

УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2024 года. Курс доллара США не изменился и составил 88,76 руб., евро — вырос на 12,18 коп., до 96,69 руб.