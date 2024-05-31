Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп. 

УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2024 года. Курс доллара ...31.05.2024 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...28.12.2023 Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 22 коп.
УрБК, Москва, 28.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 декабря 2023 года. Курс ...29.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 45 коп.
УрБК, Москва, 29.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2021 года. Курс долл. ...04.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. ...