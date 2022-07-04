Совокупная прибыль свердловских предприятий в I полугодии превысила 300 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в I полугодии 2022 года составил 300,4 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 22,2%. Совокупная прибыль свердловских предприятий в январе-июне 2021 года составляла 242,4 млрд руб.
Самый высокий процент прибыльных предприятий в текущем году отмечается в сегментах «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (87,9%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (87,8%), «деятельность финансовая и страховая» (87,5%).
Наиболее низкий показатель — в сферах «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (43,5%) и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (51,4%).
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