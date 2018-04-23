«Автомобилист» в Топ-10 претендентов на Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга неплохо подготовился к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги, и намерен исправиться за невзрачную предыдущую кампанию.



В прошлом сезоне «Автомобилист» откровенно не впечатлял ни игрой, ни результатами, и как итог – клуб из Екатеринбурга впервые за пять лет остался без плей-офф Континентальной хоккейной лиги, хотя по составу и уровню амбиций был безусловным претендентом на попадание в Топ-16.







Перед новой кампанией клуб провел довольно качественную кадровую работу, и теперь «Автомобилист» вновь рассчитывает на стабильное место в плей-офф Кубка Гагарина. И с этим мнением солидарны эксперты беттинг-сферы. К примеру, аналитики известной компании Мелбет, предлагающей клиентам традиционно широкую хоккейную «линию», считают представителя Свердловской области одним из десятки главных претендентов на главный трофей сезона. Если установить мобильное приложение БК Мелбет на телефон, и в удобном меню отыскать «роспись» на победителя нового сезона КХЛ, то выяснится, что «Автомобилист» находится в очереди за Кубком Гагарина на девятой строчке, а вероятность завоевания трофея командой – более 5% шансов.



Безусловно, это не такой высокий показатель, как, скажем, у главного фаворита стартующей кампании – казанского «Ак Барса», которому эксперты отводят более 30% шансов на титул. Однако уверенность в том, что клуб из Екатеринбурга сможет исправить ошибки прошлого регулярного чемпионата и уверенно пройти в плей-офф, у экспертов присутствует.



Наверняка на мнение тех аналитиков, которые видят «Автомобилист» в Топ-10 фаворитов нового сезона, включая команду в различные победные стратегии при выборе самых надежных команд в КХЛ, повлияла и солидная работа клуба на трансферном рынке. В частности, очень полезным эксперты видят приобретение опытного форварда Сергея Широкова, перешедшего в мае текущего года из московского «Спартака», а также американского защитника Ника Эберта, пополнившего состав команды из Екатеринбурга в июле.



Наверняка станут важными исполнителями в новом сезоне и другие новички «Автомобилиста»: нападающий Иван Казаков, вратарь Игорь Бобков, еще один игрок атаки Кертис Валк и многие другие.



Доволен проведенной работой в межсезонье и главный тренер команды Николай Заварухин. По его словам, команда выглядит более сплоченной и агрессивной, чем в прошлой кампании, что позволяет рассчитывать на качественно другой результат.



Напомним, что лучшим достижением «Автомобилиста» за всю историю выступлений в КХЛ является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне 2018/19. Тогда коллектив из Екатеринбурга прошел в первой стадии плей-офф челябинский «Трактор», однако оступился на втором оппоненте – «Салавате Юлаеве» из Уфы.