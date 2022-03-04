В Магнитогорске при поддержке ММК построили два образовательных центра на базе МГТУ

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2022. В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) открылись два современных образовательных центра. Объекты были построены при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает управление информации и общественных связей ММК.



«На торжественной церемонии гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что современное промышленное производство остро нуждается в высококвалифицированных и хорошо образованных специалистах, прежде всего инженерно-технического направления. Компания уделяет большое внимание подготовке первоклассных специалистов и непосредственно заинтересована в развитии образовательной вертикали МГТУ, являющегося основным поставщиком инженерных кадров для комбината и обществ Группы ММК. В рамках этой работы Магнитка приняла участие в создании двух образовательных центров на базе университета», — говорится в сообщении.



Центр цифрового образования детей «IT-куб» появился в рамках национального проекта «Образование». Его создание было профинансировано из средств федерального бюджета, а также средств МГТУ им Г.И. Носова и ПАО «ММК», которые выступили основными интеллектуальным и индустриальным партнерами центра. Более 600 детей ежегодно смогут бесплатно обучаться в центре и развивать профессиональные навыки в области информационных технологий.



Кроме того, состоялось открытие образовательно-производственного центра подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии и металлургического машиностроения «Время компетенций и профессионализма». Новый кластер появился на базе Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г.И. Носова в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В числе партнеров программы — предприятия Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которые инвестировали 25 млн руб. в развитие инфраструктуры и материального обеспечения колледжа. Учебный процесс в новом центре будет организован в современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, в том числе с VR-комплексами, что позволит погрузить студентов в реальные производственные процессы предприятий металлургической отрасли. Образовательные программы разработаны совместно с работодателями и предусматривают практико-ориентированные стажировки и дальнейшее трудоустройство.



В 2022 году количество студентов, обучающихся по программам «Профессионалитет», составит 396 человек, к 2024 году его планируется увеличить до 900. В перспективе учебно-производственный корпус Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г.И. Носова будет состоять из множества различных лабораторий и мастерских с самым современным оборудованием.



Как отметил на открытии центра Павел Шиляев, именно такое максимально приближенное к реальному производству обучение позволит обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки студентов.



«Я уверен, что многие из тех, кто сегодня перешагнул порог нового образовательного центра в области металлургии и металлургического машиностроения, через несколько лет вольются в многотысячный коллектив Группы ММК, будут успешно работать на других предприятиях города и региона. Качественное и современное образование, полученное на новейшей материально-технической базе, а самое главное — ориентированное на нужды конкретного производства, позволит получить необходимые компетенции и быть конкурентоспособным на рынке труда», — подчеркнул гендиректор ПАО «ММК».