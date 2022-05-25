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Доходы свердловского бюджета в I полугодии составили 151 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Правительство Свердловской области приняло постановление о ходе исполнения регионального бюджета за I полугодие 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за январь-июнь текущего года составили 151 млрд 364 млн руб., или 52,5% годового прогноза.

При этом поступления от налога на прибыль составили 109,7 млрд руб. (51,1% годового прогноза), от акцизов по подакцизным товарам — 12,8 млрд руб. (55,6%), от налогов на совокупный доход — 9,7 млрд руб. (62,3%).

Напомним, что по итогам 2022 года предполагаемые расходы региона составят 341,2 млрд руб., доходы — 331,9 млрд руб., планируемый дефицит бюджета — 9,3 млрд руб.

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