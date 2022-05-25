Доходы свердловского бюджета в I полугодии составили 151 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Правительство Свердловской области приняло постановление о ходе исполнения регионального бюджета за I полугодие 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета за январь-июнь текущего года составили 151 млрд 364 млн руб., или 52,5% годового прогноза.
При этом поступления от налога на прибыль составили 109,7 млрд руб. (51,1% годового прогноза), от акцизов по подакцизным товарам — 12,8 млрд руб. (55,6%), от налогов на совокупный доход — 9,7 млрд руб. (62,3%).
Напомним, что по итогам 2022 года предполагаемые расходы региона составят 341,2 млрд руб., доходы — 331,9 млрд руб., планируемый дефицит бюджета — 9,3 млрд руб.
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. Екатеринбургская гордума рассмотрела отчет администрации Екатеринбурга об исполнении ...24.05.2022 Доходы свердловского бюджета в I квартале составили 73,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрели отчет регионального минфина об ...19.05.2022 Свердловское правительство одобрило отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год
Правительство Свердловской области одобрило отчет об исполнении регионального бюджета за 2021 год, сообщает департамент ...19.05.2022 Свердловское правительство одобрило отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Правительство Свердловской области одобрило отчет об исполнении регионального бюджета ...27.08.2013 Глава свердловского Минфина призвала правительство отказаться от неприоритетных статей расходов
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила напряженность, с ...