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ЕВРАЗ направил средства на ремонт помещений и закупку оборудования для образовательных учреждений Урала

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. ЕВРАЗ выделил 8 млн руб. на ремонт помещений, закупку мебели и оборудования для образовательных учреждений в Нижнем Тагиле и Качканаре, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В Нижнем Тагиле на средства компании укомплектованы креслами трибуны стадиона школы № 64. В детском саду № 177 установлена игровая площадка, в ближайшее время это произойдет и в детском саду № 30. В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже (НТГМК) при поддержке ЕВРАЗа 1 сентября открыли современную функциональную лабораторию химического анализа. Инвестиции составили 2,6 млн руб. Приобретены реактивы, приборы и техника для исследований. Первые опыты в обновленной лаборатории провели студенты 3-го курса, обучающиеся по специальности «Металлургия черных металлов».

«ЕВРАЗ каждый учебный год начинает с подарка. Горно-металлургический колледж — это наше базовое учебное заведение. Новая лаборатория поможет компании в перспективе получить компетентных и квалифицированных сотрудников. В 2022 году мы открыли на ЕВРАЗ НТМК Центр исследования сырья, вырос запрос на специалистов, разбирающихся в химии, умеющих быстро и качественно провести исследования. Есть большой задел на будущее — здесь будут тренироваться учащиеся нескольких школ города в рамках подготовки к участию в чемпионатах по компетенции «Лабораторно-химический анализ», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко на торжественной линейке в НТГМК.

В Качканаре ЕВРАЗ выделил 3 млн руб. на ремонт помещений в Детской музыкальной школе и Детской школе искусств, ремонт кровли в лицее № 6, замену окон и дверных полотен в школе № 3, приобретение огнетушителей для детского сада «Звездочка»,

Более 1 тыс. школьников — детей работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК — получили в День знаний подарки от компании. Большую книгу подземного мира, канцелярские принадлежности и светоотражающие элементы подарили ребятам, которые пошли в этом году в 1-й класс. На площади у Дворца культуры НТМК и во Дворце культуры в Качканаре для детей и их родителей организовали праздник с конкурсами и играми.

В подразделениях уральских предприятий ЕВРАЗа прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Горняки и металлурги приобрели и передали школьные принадлежности детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В течение ближайшего учебного года на Урале продолжится реализация проекта «ЕВРАЗ — детям». У ребят с ограниченными возможностями здоровья стартуют занятия по основным реабилитационным направлениям: «Арт-терапия», «Фототерапия», «Иппотерапия», «Акватерапия». На их реализацию компания направила благотворительные средства.

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