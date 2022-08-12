Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о целях программы поддержки студенчества «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу со студентами уральских вузов, где рассказал о целях и перспективах реализации программы «Кампус», сообщает региональный департамент информационной политики.



Глава региона рассказал, что главная цель программы — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Город, по его словам, должен стать местом притяжения молодежи из других субъектов РФ и зарубежных государств.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Е. Куйвашев отметил, что Екатеринбург имеет серьезные конкурентные преимущества по сравнению с другими крупными городами РФ.



«Действительно, в стране немало образовательных центров. Но по количеству вузов и по числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти 10% жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить, извините за выражение, пылесосом», — заявил Е. Куйвашев.



Отметим, что программа «Кампус» предусматривает создание современной инфраструктуры для учебы, а также других стимулов для обучения в Екатеринбурге.