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Сегодня, 13:25

Объем операций с производными на индекс пшеницы в первый день торгов составил 3,5 млн рублей

УрБК, Москва, 01.09.2022. Объем операций с производными на индекс пшеницы в первый день торгов на Московской бирже составил 3,5 млн руб. Всего было заключено 518 контрактов, сообщает пресс-служба биржи.

Отметим, что торги новыми финансовыми инструментами стартовали 31 августа.

«Доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет Группа ОЗК», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Банк России планирует создать в стране национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках.

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