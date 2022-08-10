Объем операций с производными на индекс пшеницы в первый день торгов составил 3,5 млн рублей

УрБК, Москва, 01.09.2022. Объем операций с производными на индекс пшеницы в первый день торгов на Московской бирже составил 3,5 млн руб. Всего было заключено 518 контрактов, сообщает пресс-служба биржи.



Отметим, что торги новыми финансовыми инструментами стартовали 31 августа.



«Доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет Группа ОЗК», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что Банк России планирует создать в стране национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках.