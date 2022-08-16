Число запущенных крупных девелоперских проектов в РФ в I полугодии сократилось на 22%

УрБК, Москва, 01.09.2022. В I полугодии 2022 года в России запустили 163 новых крупных девелоперских проекта. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства Infoline.
В статистику попали жилые комплексы в Москве и Санкт-Петербурге площадью от 20 тыс. кв. м., в остальных регионах — от 10 тыс. кв. м.
Основными причинами снижения активности застройщиков стали рост процентной ставки и падение доходов населения, поясняют в Infoline.
Напомним, что в Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это на 41% выше уровня провального мая (самый худший месяц за последние годы), но в два раза меньше показателей июля прошлого года.
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