Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 01.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 12,91 коп., до 60,23 руб., евро — на 36,11 коп., до 60,21 руб.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...28.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2022 года. Курс долл. ...12.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2022 года. Курс долл. ...11.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2022 года. Курс долл. ...