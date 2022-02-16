Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 01.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 12,91 коп., до 60,23 руб., евро — на 36,11 коп., до 60,21 руб.