В Академическом районе Екатеринбурга завтра школьников примут уже восемь школ

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин представил членам комиссии Общественной палаты по строительству, развитию дорожной инфраструктуры, транспорта актуальную информацию о новом районе уральской столицы. В частности, он отметил, что в этом году на подведомственной ему территории появилось два новых общеобразовательных учреждения, и завтра маленьких жителей нового района примут уже восемь школ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Николай Смирнягин отметил, что на сегодняшний день в новом районе города проживает уже почти 150 тыс. горожан, при этом основная их часть — молодые семьи с детьми. Именно поэтому особое внимание руководство района уделяет созданию инфраструктуры для этой категории жителей Академического. Так, помимо открытия двух новых школ, в этом году в районе появилось четыре новых детских сада, вместе с уже существующими их стало 16.



В ближайшем будущем на территории Преображенского парка запланировано строительство Академии детско-юношеского творчества. Площадь четырехэтажного здания составит 22 тыс. кв. м., здесь сможет заниматься до 900 воспитанников в одну смену.



Еще одна актуальная задача для властей района — развитие улично-дорожной сети. Так, запуск трамвайной ветки в Академический, которая соединит территорию с центром города, запланирован на август 2023 года.



Глава администрации Академического района также подчеркнул, что реализация запланированных и генерирование новых проектов позволит повысить привлекательность восьмого района города, а значит, увеличить объемы строительства, благоустройства и количество рабочих мест в новых учреждениях и предприятиях.



Проектом комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга занимается АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»). Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.