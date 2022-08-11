Свердловские власти презентуют проекты ГЧП в сфере здравоохранения на Дальневосточном экономическом форуме

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Свердловские власти презентуют проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения на полях Дальневосточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Об этом написал на своей странице в Telegram заместитель губернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин.
По его словам, в настоящее время свердловские власти ведут переговоры с частными инвесторами на предмет их возможного участия в концессионных соглашениях. В частности, по схеме ГЧП могут возвести операционный корпус Областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Общая площадь здания составит около 13 тыс. кв. м. В нем предполагается разместить 24 операционных зала.
«Регион также предлагает инвесторам участие в проектах строительства II очереди Противотуберкулезного диспансера в Октябрьском районе Екатеринбурга (на 282 койки реанимации и интенсивной терапии), терапевтического корпуса Верхнепышминской горбольницы (площадь более 17 тыс. кв. м., 164 койки), II очереди Территориального центра медицины катастроф в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге (более 6 тыс. кв. м.), детского стационара поликлиники в Нижнем Тагиле (166 коек) и ряда других объектов минздрава», — заявил Д. Ионин.
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