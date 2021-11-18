Компания «Россети» вложила более 10 млрд рублей в ремонтную кампанию на Урале

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Энергетики компании «Россети» проводят заключительные работы по подготовке сетевых объектов на Урале к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Все мероприятия будут завершены к 1 октября. Об этом заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров на заседании федерального штаба, которое провел заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в Салехарде.



«На долю Урала приходится почти 20% общего отпуска электроэнергии по Группе «Россети». Это один из важнейших промышленных регионов России, но также он характеризуется очень сложными погодными условиями, которые учитываются при подготовке электросетей к зиме. Работа идет без нарушений сроков. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%. Обеспечена готовность ремонтно-восстановительных бригад и резервных источников электроснабжения», — рассказал Андрей Майоров.



До начала зимы, по словам главного инженера, энергетики планируют завершить все намеченные работы, обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств. Главный инженер ПАО «Россети» также отметил, что компания продолжает реализацию инвестиционной программы, в том числе мероприятий, связанных с повышением надежности энергоснабжения потребителей. Так, в этом году была проведена реконструкция двух центров питания 110 кВ в ХМАО, задействованных в электроснабжении добывающих предприятий и трубопроводов.



В текущем году объем финансирования ремонтной программы составил 10,2 млрд руб., что на 700 млн руб. больше, чем в прошлом. Наиболее важными мероприятиями стали ремонт почти 4,8 тыс. км линий электропередачи от 35 кВ, обновление 3 тыс. 688 единиц подстанционного оборудования и расчистка от растительности 20 тыс. 919 га просек ЛЭП, сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал».



Стоит отметить, что на выполнение программы технического обслуживания и ремонта оборудования в Свердловской и Челябинской областях в текущем году запланировано 3,5 млрд руб. Весь объем работ в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок 2022-2023 годов энергетики «Россети Урал» планируют завершить до конца сентября. Общий объем программы технического обслуживания и ремонта оборудования компании, включая Пермский край, составит 5,1 млрд руб.



На сегодня в «Россети Урал» уже на 100% обеспечена готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода. Сейчас производственный потенциал электросетевой компании, включая город Екатеринбург, — это 529 бригад, в составе которых более 2,7 тыс. специалистов, а также более 1,2 тыс. единиц спецтехники. Аварийный запас оборудования и материалов полностью укомплектован. Подготовлено 86 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 10,5 мегаватт. Всего в компании 124 РИСЭ общей мощностью 13,6 мегаватт.