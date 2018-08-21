Законодательные изменения сентября

В сентябре 2022 года в РФ вступает в силу ряд изменений в законодательстве, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.



Изменения в защите персональных данных



В сентябре вступят в действие нововведения в законах, касающиеся защиты персональных данных. Так, предприниматели теперь не будут иметь права отказать в оказании услуг покупателям, которые не желают предоставлять персональные данные, если законом не предусмотрено иное. В том числе это нововведение коснется интернет-магазинов, которые зачастую в обязательном порядке требуют у покупателей личную информацию, включая ФИО, номер телефона или адрес электронной почты и адрес проживания. Если компания отказалась предоставить услуги из-за нежелания клиента оставлять персональные данные, ей грозит штраф в размере до 50 тыс. руб.



Кроме того, в рамках изменений в законодательство в этой сфере отныне будет запрещено обрабатывать биометрические данные граждан, не достигших возраста 18 лет. В случае утечки конфиденциальной информации компания, допустившая это, обязана в течение суток уведомить о происшествии органы власти.



Усиленная защита прав потребителей



С 1 сентября вступают в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», инициированные Роспотребнадзором. Теперь если условия договора ущемляют права потребителя, они признаются ничтожными и не будут иметь силы при решении споров в суде. В случае когда подобные пункты договора нанесли потребителю ущерб, продавец обязуется полностью возместить его.



В число таких условий попадает право продавца на одностороннее изменение условий договора или отказ от его исполнения. Кроме того, теперь не имеют силы те пункты договора, согласно которым покупатель обязуется приобретать дополнительные услуги или товары, например, оплачивать в обязательном порядке страхование жизни при оформлении кредита.



Также теперь запрещается ограничивать потребителя в способах защиты нарушенных прав, например, теперь незаконным будет считаться отказ от возврата подарочных карт.



Онлайн-кредиты и онлайн-счета



С 1 сентября все клиенты банков с универсальной лицензией получат возможность открывать счета и получать кредиты онлайн, лично посещать офис для этого не придется. Однако необходимо будет пройти идентификацию на сайте банка или в мобильном приложении.



Изменения в правилах для автомобилистов



В автошколах с начала учебного года появятся изменения в обучающих программах. Для будущих водителей категории В увеличится количество практических часов при поездках по городу (с 18 до 24 часов), при этом сократится время, которое они обязаны отзаниматься на площадке (с 38 до 32 часов).



Для тех, кто уже получил права и владеет автомобилем, будут актуальны изменения в правилах прохождения техосмотра: теперь не нужно будет предъявлять огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечку. Не подлежит контролю отныне падение капель масел в основных агрегатах машины, а вместо остаточной глубины измерению будет подлежать только высота рисунка протектора.



При этом для физлиц, которые используют транспорт в личных целях, ТО по-прежнему остается необязательным.



Новое в недвижимости



Согласно изменениям в законодательстве, с осени вступят в силу единые правила при обороте нежилых и жилых помещений. Так, теперь права на сооружения, помещения, машино-места и здания, находящиеся в стадии строительства, будут соотноситься с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.



Поменяются также правила выбора УК. Отныне для принятия решения потребуется более половины голосов участников общего собрания собственников помещений. Ранее требовалось всего 25% плюс один голос.



Появятся изменения и при распоряжении долями: теперь доля квартиры не может быть менее 6 кв. м. общей площади на каждого собственника. При этом суд теперь сможет изменять соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества, а их условия были невыгодными.



Обязательное ПО на смартфонах



С начала осени на всех смартфонах на платформе Android, которые поступают в продажу на территории РФ, будет в обязательном порядке предустановлен российский магазин приложений. При этом Минцифры заявило, что считает допустимым пока не привлекать к ответственности продавцов, которые не будут соблюдать это требование, поскольку в таком случае им придется нарушать целостность упаковки гаджетов.



Стоит добавить, что с начала 2023 года вступит в силу полный перечень ПО, которое необходимо будет предустанавливать в обязательном порядке на продаваемые в России гаджеты, в частности смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры Smart TV.



Электронные путевки для путешествий по России



С сентября все путешественники в России обязаны будут оформлять электронную путевку. После заключения договора туроператоры обязуются вносить всю информацию в единую базу данных, в том числе сроки путешествия и направления. Ранее эта практика не была обязательной. При этом пока никаких санкций к нарушителям применяться не будет.