Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал об отсутствии планов по возобновлению ковид-ограничений в регионе

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram рассказал об отсутствии планов по возобновлению действий ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



«Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет», — заявил глава региона.



Ранее сообщалось, что специалисты оперштаба Свердловской области заявили, что на данный момент прорабатывают несколько вариантов реагирования на подъем заболеваемости COVID-19. Одной из мер противодействия распространению коронавируса может стать введение масочного режима. Однако представители оперштаба подчеркивали, что решения будут приняты исходя из объективной обстановки с учетом различных факторов.