Оптовые цены на курицу в России упали ниже прошлогодних значений

УрБК, Москва, 06.06.2022. В России в апреле-мае 2022 года продажи куриного мяса сократились по сравнению с аналогичным ...

В России в апреле-мае снизился спрос на куриное мясо

УрБК, Москва, 14.11.2017. Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября 2017 года выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. ...

УрБК, Москва, 15.05.2017. Оптовые цены на бензин в европейской части России с 5 по 12 мая выросли на 0,5%. Об этом ...

Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В декабре 2014 года усредненный индекс оптовых цен на цемент «навалом» в среднем по ...

Средние оптовые цены на черный металлопрокат в УрФО в декабре выросли на 1,4%

В России оптовые цены на нефтепродукты с начала июля выросли более чем на 20% из-за роста экспорта

УрБК, Москва, 29.07.2013. В России оптовые цены на нефтепродукты с начала июля выросли более чем на 20% из-за роста ...