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Вчера, 12:22

Оптовые цены на курицу в России упали ниже прошлогодних значений

УрБК, Москва, 31.08.2022. Оптовые цены на тушку бройлера в центральной части России за последнюю неделю снизились на 1,5%, до 136 руб. за кг. Это меньше уровня аналогичного периода прошлого года (140 руб.), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального союза птицеводов.

Эксперты связывают уменьшение оптовых цен со снижением спроса перед началом осени и высокими объемами производства продукции в I полугодии текущего года.

Как отмечают участники рынка, сохранять рентабельность птицеводства позволяют низкие цены на фуражное зерно.

Снижение оптовых цен в долгосрочной перспективе может привести к уменьшению объемов инвестиций в этот сегмент сельского хозяйства. Внутренний рынок мяса уже давно насыщен, поэтому инвестиции в первую очередь пойдут на реализацию проектов, которые ориентированы на экспорт.

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