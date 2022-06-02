Челябинский арбитражный суд подтвердил неправомерность повторной рекламы Sunlight о закрытии магазинов

УрБК, Челябинск, 31.08.2022. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение челябинского УФАС России по рекламе магазинов Sunlight. В частности, речь шла о неправомерности рекламы о закрытии магазинов, а также сообщений с утверждениями «гарантия лучшей цены», «лучшие ювелирные бренды», сообщает пресс-служба регионального управления антимонопольного ведомства.



Так, челябинское УФАС России установило, что сведения о ликвидации магазинов ООО «Солнечный свет» (коммерческое обозначение Sunlight) и приуроченных к этому событию скидках в 2021 году, распространяемые по различным каналам связи, являются недостоверными. При этом подобные сообщения могли привлекать потребителей к совершению покупки за счет создания впечатления о последней возможности приобрести товар Sunlight.



Также нарушение рекламного законодательства выявлено в утверждениях «гарантия лучшей цены», «лучшие ювелирные бренды». В данном случае, по заявлению УФАС, в рекламе отсутствовало указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.