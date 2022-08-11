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Вчера, 12:01

Половина россиян ожидают роста своих расходов на продукты питания в ближайшие месяцы

Около 50% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов на продукты питания в ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «ТеДо» (ранее Pricewaterhouse Coopers).

33% граждан прогнозируют увеличение расходов на товары для дома и ремонта, 30% — на обувь и одежду, 27% — на услуги в сфере красоты и здоровья, 19% — на бытовую технику и электронику.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает дальнейший рост цен с перспективами ослабления рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий. В «ТеДо» объясняют подорожание товаров рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян.

Напомним, что инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне 2022 года — 15,64%), сообщал Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 16,51%, непродовольственные — на 17,04%, услуги — на 9,68%, алкоголь — на 10,54%.

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