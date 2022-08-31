Александр Емельянов: Наша задача — стать музеем № 1

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Александр Емельянов.



— Александр Вячеславович, вы уже 100 дней как директор Свердловского краеведческого музея. Как вы оцениваете текущее состояние дел в музее?



— Срок, с одной стороны, совсем небольшой, а с другой стороны, символический: именно на сотый день обычно любят подводить первые итоги царствования, правления, директорства, руководства. Действительно, за эти месяцы удалось в первом приближении познакомиться с музеем, многие вещи оценить, представить, сравнить с предыдущим своим опытом работы.



Музей производит очень большое и серьезное впечатление. Это крупнейший музей в нашей области: 18 филиалов, 750 тысяч единиц хранения, большой опытный коллектив, масштабные задачи, интересные проекты, множество мероприятий.



В первую очередь на себя обратила внимание интенсивность работы: большое количество выставок, встреч, мероприятий. Только за первые два-три дня работы у меня их было больше, чем, пожалуй, за предыдущие полгода — начиная от знакомства с коллективом, проведения научной конференции и заканчивая вручением Чупинской медали. Также за эти месяцы было несколько важных мероприятий всероссийского масштаба, главным из которых были Царские дни. К ним мы очень серьезно готовились: в трех городах области музей представлял свои выставки, проводил научную конференцию, участвовал в различных акциях. Все было очень масштабно и интересно. Это испытание мы достойно выдержали вместе с музейщиками нашего региона и московскими коллегами.



Если подытожить, за эти месяцы представление сложилось: я теперь понимаю масштаб работы, те цели, которые перед нами стоят, задачи, которые нужно решать. Надеюсь, что дальнейшая моя деятельность будет связана как раз с теми планами и проектами, которые за это время появились, которые мы обсудили, которые будем дальше развивать.



— Какие задачи были поставлены при вашем назначении от министерства культуры и губернатора?



— Конечно, перед тем, как моя кандидатура была согласована, мы о многом поговорили с нашим учредителем. Как генеральный директор, я могу достаточно широко определять круг тех целей и задач, которые предстоит решать музею. Но в целом я бы сформулировал это следующим образом: наш музей самый большой по количеству площадок, самый крупный по количеству экспонатов, но очень важно, чтобы он стал номером один и по качеству музейной работы — тех проектов, которые он реализует, тех мероприятий и выставок, которые проводятся, а также по качеству сотрудников. Чтобы мы были самыми лучшими экскурсоводами, реставраторами, экспозиционерами, чтобы на нас действительно равнялись, чтобы мы задавали тон в музейном деле нашего региона — и не только области, а, может быть, и Большого Урала. Чтобы мы действительно стали № 1 не только по каким-то формальным показателям, но и по качеству музейного дела.



— Музей не только делает экспозиции, занимается не только привлечением посетителей, но это еще и научная работа. Как вы оцениваете состояние научной части?



— Музей изначально создавался как музей Уральского общества любителей естествознания, и отцы-основатели были серьезными учеными, очень компетентными людьми в разных сферах науки, искусства, культуры. И те традиции, которые были заложены тогда, 150 лет назад, все эти годы поддерживаются. Меня это приятно удивило. Я достаточно высоко оцениваю научный потенциал нашего музея, наших сотрудников. Та работа, те исследования, которые они ведут, находятся на очень высоком уровне, касается ли это древней истории, археологии либо Нового времени, новейших периодов.



Мой заместитель по научной деятельности Светлана Анатольевна Корепанова — кандидат исторических наук, большой знаток истории Урала, в целом истории нашей страны. Она этот блок очень грамотно ведет. Конечно, нам есть куда расти, куда развиваться, можно новые интересные темы поднимать. Можно и нужно изучать те экспонаты, которые у нас есть в коллекции, — я уже упомянул количество вещей, предметов, которые у нас находятся в фондах. Многие из них требуют нового серьезного научного изучения, осмысления, в последующем — представления.



— Традиционно музей ассоциируется с одним зданием. У вас же в структуре — 18 площадок. Планируете ли вы их унификацию в едином узнаваемом стиле, или каждая останется уникальной?



— Я бы тут отметил два момента. Действительно, площадок много, и зачастую жители или гости города не ассоциируют отдельные наши филиалы со Свердловским областным краеведческим музеем. С одной стороны, мне бы очень хотелось, чтобы, говоря о ДК Дзержинского, саде Казанцева, Музее радио, все имели в виду, что это еще и Свердловский областной краеведческий музей. Но, с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы каждый музей не только имел свое лицо, какую-то индивидуальную особенность, но и эту свою индивидуальность развивал, поддерживал.



Действительно, у нас есть разные площадки, и они во многом друг от друга отличаются: что выставочный центр Поклевских-Козелл, что ДК Дзержинского, что музей Эрнста Неизвестного. И это очень хорошо, что каждый филиал имеет свое лицо, интересные особенности. Я думаю, это должно только приветствоваться.



— До Свердловского областного краеведческого музея вы работали в частном музее, и там у вас, наверное, была свобода действий? Насколько опыт работы с частной коллекцией в частном музее применим при работе в государственном?



— Одной из задач, которые стояли передо мной, было превращение экспозиции в Верхней Пышме из выставки в полноценный музей. Для этого была проделана большая работа по включению нескольких экспонатов в негосударственную часть государственного музейного фонда. Я тогда впервые столкнулся со всей этой государственной — в хорошем смысле — бюрократией. Дело в том, что многие экспонаты представляют большую историческую ценность, и очень важно, чтобы это все было грамотно оформлено, правильно занесено в государственный каталог. Конечно, в структуре частной компании многие вопросы решались по-другому: практически все решения принимал учредитель.



С одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, было много особенностей, концепция музея периодически менялась. В любом случае это большой опыт реагирования на нестандартные ситуации, разную конъюнктуру. Я привык, что нельзя расслабляться, всегда надо быть в тонусе и уметь адекватно отвечать на разные вызовы — как политические, экономические, так и другого свойства. Здесь, может быть, система более инерционная, более консервативная, но тем не менее музей — это прежде всего экспонаты, коллекции и отношение к ним. Поэтому очень важно, чтобы традиции, которые есть в Свердловском областном краеведческом музее, сохранялись и поддерживались, а новые веяния, новые подходы служили более качественному их изучению, представлению, привлечению большего количества посетителей. Думаю, одно другому не противоречит.



— Музей многими воспринимается как особое культурное пространство, точка сборки, креативно-исторический кластер. Поэтому, кроме собственно экспозиции, музеи сейчас делают большие событийные программы — изменяется в принципе музейное дело. Участвуете ли в подобных изменениях?



— Сейчас идет целая серия мероприятий, связанных с различными юбилеями, которые проходят у нас в стране, в городе. Этот год был посвящен 350-летию императора Петра I. В честь этого события у нас прошли разные мероприятия: передвижные выставки, мастер-классы. Год продолжается, и мы будем проводить ряд интересных акций, в частности, связанных с историей петровской армии, униформой. Для этого мы привлечем наших коллег из Российского военно-исторического общества и с помощью реконструкторов покажем, как выглядели солдаты русской армии периода Полтавской баталии.



Начинающийся учебный год будет отмечен целой серией открытых уроков, мероприятий, когда мы постараемся привлечь в музеи ребятишек разных возрастов. Для них сейчас недостаточно каких-то простых экскурсий, обычных лекций. Очень важно, чтобы все было интерактивно, все можно было потрогать, все увлекало. Такие проекты у нас есть в Музее истории и археологии, в Музее истории природы, для них у нас есть специальные материалы, дополнительный реквизит.



Традиционно Царские дни у нас связаны с подобными мероприятиями. В Алапаевске очень интересно проходят экскурсии в интерактивном формате, когда экскурсоводы переодеваются в форму солдат и офицеров русской армии начала XX века либо в форму сестер милосердия. Совсем по-другому воспринимаешь рассказы экскурсоводов, когда они не только говорят, но и находятся в образе персонажей той эпохи.



Следующий год будет связан с 300-летием Екатеринбурга, и у нас тоже будет целая серия интерактивных мероприятий, причем не только на нашей площадке: я думаю, мы серьезно посотрудничаем с музеями Екатеринбурга и области. Можно будет что-то красивое тематическое представить к этому юбилею. Также мы планируем большой выставочный проект к 300-летию столицы Урала.



— Краеведческое часто воспринимается как нечто локальное, местное. Но сегодня регионы России активно включаются в борьбу за туриста — как внутреннего, так и внешнего. Есть ли у краеведческого музея перспективы участвовать в этом процессе?



— Сам термин «краеведение» действительно нередко воспринимается неоднозначно: серьезные историки зачастую смотрят на краеведов несколько свысока, как на любителей, дилетантов, которые не сильно глубоко вникают в историю, поверхностно ее знают, не могут оперировать какими-то современными научными теориями. Может быть, это и так, но нередко большая история и серьезные исследования начинаются с находок простых любителей. Мне не раз доводилось сталкиваться с тем, что любители, краеведы знают историю своего города или какого-то исторического сюжета гораздо лучше маститых историков, которые всю жизнь трудились в кабинетах и никогда не бывали в тех местах, о которых пишут. Очень важно, чтобы и история, и музейное дело были где-то на стыке краеведения и серьезной исторической науки, потому что каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны. Очень хорошо, когда удается их свести воедино.



И мне кажется, что краеведческий музей — серьезное научное культурное учреждение — является той точкой, которая может соединить с одной стороны изыскания любителей, краеведов и знатоков родного края, а с другой — серьезный системный профессиональный подход к истории и музейному делу. Когда это удастся совместить, тогда и будет серьезный результат, успех, и музей совсем по-другому зазвучит.



— Если мы говорим о временных периодах, ваше личное мнение: для Свердловской области, для Екатеринбурга музейное краеведение сейчас начинается с какого периода? С 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века? Экспонаты каких лет музей сейчас будет собирать на будущее? Может, уже пора нести старые магнитофоны, флешки, фотоаппараты?



— Мы с коллегами тоже на эту тему периодически рассуждаем. Недавно шли по улице, где стоят агитаторы и раздают листовки к выборам. И мои сотрудники листовки так аккуратно взяли и сказали, что это им в коллекцию: для формирования материалов по новейшей истории города Екатеринбурга и Свердловской области. То есть уже сейчас не надо упускать момент и любое значимое событие, которое проходит даже в наши дни, надо как-то фиксировать. Историк-профессионал, музейщик-профессионал должен опытным взглядом видеть те вещи, которые нельзя упускать, уже сейчас их отбирать, откладывать в фонды.



Так, у нас на сегодняшний день пока нет экспозиции, посвященной второй половине XX века, весь послевоенный период выпадает. Хотя это интереснейшее время — и 50-е, и 60-е годы — вплоть до перестройки. Вроде бы было совсем недавно, и многие вещи той эпохи есть в коллекции, но многие безвозвратно ушли, потому что в свое время не было проведено какой-то работы.



— В этом году большое внимание оказалось прикованным к одному из самых известных ваших экспонатов — Большому Шигирскому идолу, к Шигирской коллекции в целом. Каковы планы музея на коллекцию в ближайшей перспективе?



— Шигирская коллекция в целом и Большой Шигирский идол в частности — действительно одна из жемчужин нашего музейного собрания. Как ни странно, она не столь широко известна. И это неправильно. Шигирский идол может стать одним из знаковых объектов в туристическом пространстве нашего региона и в историческом плане, потому что это уникальное творение рук человеческих, удивительный экспонат.



Надо сделать все, чтобы эта тема приобрела новое звучание, смогла привлечь дополнительное внимание и к истории, и к музею, и к нашему региону. Я считаю, что надо постараться сделать для этого все возможное; и при поддержке тех энтузиастов, которые готовы нам помогать, и нашими музейными силами можно было бы сделать целую серию мероприятий, акций, интересных программ, чтобы шигирская тема приобрела новое наполнение. Нужно, чтобы Свердловский областной краеведческий музей с ней ассоциировался, чтобы эта тема стала брендовой и для нас, и для всего региона.



У нас, конечно, были определенные наработки в этой части: и День Шигирского идола, и конференция, которую мы проводили, и все исследования последних 25 лет. Но тем не менее очень важно, чтобы эти наработки приобрели новое звучание, стали локомотивом нашего музея, который смог бы вывести на новый уровень и исторические исследования, и экспозиционные проекты, и общение с посетителем.



— Не только Шигирская коллекция, но и все экспонаты музея, поскольку они общенародное достояние, путем соответствующих механизмов могут стать для частных предприятий элементами «сувенирки», элементами продвижения. Настрой музея к этому критический или более лояльный? Люди действительно могут к вам обращаться, и вы можете находить с ними общий язык в части законного использования музейных артефактов для развития туристической сферы Екатеринбурга, области, привлечения внимания?



— Думаю, здесь надо всегда находить какой-то консенсус, обоюдный интерес, потому что это послужит развитию музея, нашей рекламе, популяризации, продвижению в разных сферах, и тем людям, которые занимаются сувенирной продукцией, тоже это будет небезынтересно и полезно. Но если это выйдет на еще более широкий уровень, то музей прозвучит во всероссийском масштабе, повысится известность наших экспонатов. Я буду всячески поддерживать такие проекты.



— Еще одна большая функция музея — образовательная: это взаимодействие с министерством образования, чтобы сюда ходили школьники, смотрели и существующие экспозиции, и тематические. Есть ли у вас какие-то контакты с министерством образования?



— Конечно, у нас есть планы и хорошие контакты с системой образования. Сейчас идут педсоветы учителей средних образовательных учебных заведений, мы участвуем в них, рассказываем о нашей деятельности, подготовили специальные раздаточные материалы. Буквально на следующей неделе я иду на большой сбор учителей истории и там буду представлять наш музей, покажу наши программы, различные проекты, отвечу на вопросы, а также подарю коллегам учебник военной истории Российского военно-исторического общества. Я думаю, мы выстроим неформальные контакты, чтобы далее продвигать тему дополнительного образования с привлечением наших музейных площадок.



— Какие самые интересные события музей планирует на осень этого года?



— У нас планируется целая серия выставок. Среди них я бы отметил проект, посвященный юбилею Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который мы будем проводить в октябре-ноябре. Затем у нас в планах выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи, — очень интересный проект. Понятно, что подлинных вещей, скорее всего, не будет, но будут очень интересные копии, модели тех машин, тех сооружений, которые он изобретал, конструировал, его чертежей и рисунков. Так что можно будет прикоснуться к творчеству великого титана Возрождения здесь, у нас, в экспозиции музея. Конечно, начинающийся учебный год будет отмечен целой серией мероприятий, уроками в музее и экскурсиями для школьников.



Фото предоставлено Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера