ЕВРАЗ сэкономил почти 90 млн рублей после внедрения цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе НТМК

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. ЕВРАЗ сэкономил почти 90 млн руб. после внедрения цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе НТМК, сообщает региональной департамент корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Благодаря внедрению цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК на 8% в год сократили потребление газа при нагреве заготовок для производства стальных шаров и на 3% увеличили производительность участка. Нагрузка на окружающую среду снизилась более чем на 2 тыс. т СО2 за счет уменьшения образования углекислого газа в процессе производства. Общий экономический эффект от внедрения инициативы составил около 90 млн руб. Экспертная система содержит статистические данные о технологическом процессе на шаропрокатном участке цеха, строит алгоритмы и дает рекомендации по выбору скорости проката шаров, об уменьшении или снижении нагрузки», — говорится в сообщении.







Анализируя данные, система строит алгоритмы, которые использует технологический персонал для выбора оптимальных режимов работы оборудования.



Основные изменения коснулись расхода природного газа на печи для нагрева заготовки. Благодаря цифровой модели температура нагрева заготовок может оперативно изменяться. Сейчас цифровой подсказчик автоматически задает параметры, которые нужно установить на печи, затем печь автоматически регулируется и поддерживает заданную температуру. Ее вариативность снизилась на 50 градусов.







«Цифровой подсказчик позволил сэкономить комбинату 4,5 млн руб. на сокращении расхода природного газа, еще один экономический эффект в размере 85 млн руб. получен за счет повышения производительности. Сейчас цифровую модель дополняют данными, которые помогут улучшить качество стальных шаров. Для ЕВРАЗ НТМК и компании этот проект — еще один небольшой, но важный шаг на пути к «зеленому» производству», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа