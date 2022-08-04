На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%

УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце этого года (70 тыс. 868). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (139,1 тыс. ед.), Московская область (123,2 тыс. ед.), Краснодарский край (98,2 тыс. ед.), Свердловская область (92,7 тыс. ед.) и Башкортостан (87,8 тыс. ед.).



В целом по стране в июле 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,63 млн ед., что на 2,7% больше показателя предыдущего месяца (2,57 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после пяти месяцев постоянного сокращения в мае-июле был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов. При этом апрельский спад был полностью отыгран, и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней.