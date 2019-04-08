В России создадут национальный рейтинг регионов РФ по уровню научно-технологического развития

УрБК, Москва, 30.08.2022. В России создадут национальный рейтинг субъектов РФ по уровню научно-технологического развития, сообщает пресс-служба федерального правительства.



Регионы будут ранжировать по 54 критериям, которые разделены на семь блоков: «Инновационная активность», «Инструменты научно-технической и инновационной политики», «Финансирование исследований и разработок», «Человеческие ресурсы», «Результативность научно-технологической деятельности», «Материально-техническая база науки» и «Востребованность результатов научных исследований в экономике субъекта».



Предполагается, что первый рейтинг регионов РФ по уровню научно-технологического развития будет сформирован до конца текущего года. Окончательную методологию его составления определят к октябрю.



«Лучшие регионы будут определяться на основании суммирования мест субъекта по каждому из показателей всех семи блоков, также будет определен уровень потенциала и результативности каждого из регионов — высокий, средний или низкий», — говорится в сообщении.