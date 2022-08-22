Свердловское МЧС предупредило жителей региона о возможных порывах ветра до 18 м/с 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона об ...

Региональное Управление МЧС России предупредило свердловчан об аномально жаркой погоде с 22 по 26 августа

Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 26 июля

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...

В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с

В Свердловской области 15 и 16 июля ожидаются дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области, по данным синоптиков, 15 и 16 июля местами ожидается ветер с ...