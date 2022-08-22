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Свердловское МЧС предупредило жителей региона о возможных порывах ветра до 18 м/с 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в регионе 31 августа.

«По информации синоптиков 31 августа в Свердловской области местами ожидаются порывистый ветер до 15-18 м/с, дожди, грозы», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят свердловчан быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

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