В Свердловской области 11 июня местами ожидаются грозы, град и порывистый ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. На Среднем Урале 25 апреля местами ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщается в ...13.05.2024 Синоптики ожидают 13 мая во многих районах Свердловской области порывистый ветер до 16 м/с
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Во многих районах Свердловской области в понедельник, 13 мая, ожидается порывистый ...30.08.2022 Свердловское МЧС предупредило жителей региона о возможных порывах ветра до 18 м/с 31 августа
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области предупредили жителей ...16.06.2020 В Свердловской области ожидаются сильный ветер, грозы и дожди
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2020. В Свердловской области 17 июня местами ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров ...11.06.2020 В Свердловской области ожидается шквалистый ветер, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. В Свердловской области 12 июня ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, грозы и ...