В Свердловской области 11 июня местами ожидаются грозы, град и порывистый ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Синоптики предупреждают, что 11 июня в некоторых районах Среднего Урала ожидается порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду.



Кроме того, в разных частях области возможны грозы и выпадение града, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.