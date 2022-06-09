УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:02

На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. На шахте «Распадская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) из одного забоя добыли 2 млн т угля. Достижение принадлежит бригаде Алексея Воронкова, сообщает управление по связям с общественностью предприятия.

На собрании, посвященном Дню шахтера, горняков поздравили руководители предприятия. Генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов вручил бригаде-миллионеру памятный диплом.

На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

Сейчас бригада Алексея Воронкова под руководством начальника участка № 17 Сергея Васильева завершает отработку лавы 5а-7-36, которую запустили в работу летом прошлого года. Запасы в ней составляли более 3 млн т угля. Уже в сентябре участок № 17 планирует начать перемонтаж оборудования в новую лаву на пласту 7-7а. В целом за восемь месяцев этого года горняки шахты «Распадская» добыли более 3 млн т высококачественного коксующегося угля марки ГЖ.

На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

Стоит отметить, что шахтеры добычных участков работают на высокопроизводительной технике, в лаве смонтирован современный комбайн и другое горно-шахтное оборудование ведущих фирм-производителей.

На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

На шахте «Распадская» особое внимание уделяется промышленной безопасности и аэрогазовому контролю. Все забои оснащены системами машинного зрения, цифровыми датчиками непрерывного геофизического контроля угольного массива, контроля аэрогазовой обстановки и другими. Также здесь реализуются цифровые проекты, позволяющие контролировать все технологические процессы круглосуточно в режиме онлайн.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2022 На шахте «Распадская» с начала года добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. На шахте «Распадская» (входит в состав Распадской угольной компании, которая управляет ...

30.05.2022 На шахте «Распадская» запущена новая лава с запасами более 3,5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. На шахте «Распадская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ...

21.05.2021 На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. С начала 2021 года на шахте «Распадская» добыли 2 млн т угля. Вклад в производственное ...

23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...

24.09.2019 На шахте «Распадская» с начала 2019 года добыли 5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С начала 2019 года на шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18