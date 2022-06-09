На шахте «Распадская» добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. На шахте «Распадская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) из одного забоя добыли 2 млн т угля. Достижение принадлежит бригаде Алексея Воронкова, сообщает управление по связям с общественностью предприятия.



На собрании, посвященном Дню шахтера, горняков поздравили руководители предприятия. Генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов вручил бригаде-миллионеру памятный диплом.







Сейчас бригада Алексея Воронкова под руководством начальника участка № 17 Сергея Васильева завершает отработку лавы 5а-7-36, которую запустили в работу летом прошлого года. Запасы в ней составляли более 3 млн т угля. Уже в сентябре участок № 17 планирует начать перемонтаж оборудования в новую лаву на пласту 7-7а. В целом за восемь месяцев этого года горняки шахты «Распадская» добыли более 3 млн т высококачественного коксующегося угля марки ГЖ.







Стоит отметить, что шахтеры добычных участков работают на высокопроизводительной технике, в лаве смонтирован современный комбайн и другое горно-шахтное оборудование ведущих фирм-производителей.







На шахте «Распадская» особое внимание уделяется промышленной безопасности и аэрогазовому контролю. Все забои оснащены системами машинного зрения, цифровыми датчиками непрерывного геофизического контроля угольного массива, контроля аэрогазовой обстановки и другими. Также здесь реализуются цифровые проекты, позволяющие контролировать все технологические процессы круглосуточно в режиме онлайн.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа