Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии

Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить введение штрафов за отсутствие возможности открывать счета и оформлять кредиты в дистанционном режиме с помощью биометрических данных. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на текст письма.



Банкиры предлагают отложить штрафные санкции до 1 сентября 2023 года.



«Воздержаться от применения мер... за нарушение банками требований по обеспечению возможности клиентам — физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица с использованием Единой системы идентификации и Единой биометрической системы посредством официального сайта банка в сети Интернет, а также мобильного приложения банка… до 01.09.2023», — отмечают авторы письма.



Они отмечают, что внедрение биометрических сервисов — технически сложные высокозатратные работы. При этом наполняемость Единой биометрической системы оставляет желать лучшего. Кроме того, сами услуги по пользованию банковскими продуктами с помощью биометрии пока не получили широкого распространения из-за низкого уровня информированности граждан.