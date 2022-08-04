Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по выдаче микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 714 микрозаймов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце этого года (90 тыс. 474). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (139,1 тыс. ед.), Московская область (123,2 тыс. ед.), Краснодарский край (98,2 тыс. ед.) и Башкортостан (87,8 тыс. ед.).
Согласно исследованию, наибольший рост числа выданных микрокредитов в июле по сравнению с июнем показали Московская область (плюс 6,4%), Москва (плюс 5,6%), Челябинская (плюс 5,5%) и Иркутская (плюс 5,2%) области, а также Санкт-Петербург (плюс 5,1%).
В целом по стране в июле 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,63 млн ед., что на 2,7% больше показателя предыдущего месяца (2,57 млн ед.).
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. В июне 2022 года в Свердловской области был выдан 88 тыс. 741 микрозаем, что на 1,5% ...31.01.2022 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов вырос на 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Свердловской области средний размер выданных в декабре 2021 года микрозаймов составил ...18.08.2021 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. В Свердловской области средний размер выданных в июле 2021 года микрозаймов составил 8 ...13.08.2021 На Южном Урале число выданных в июле займов «до зарплаты» выросло на 2,3%
УрБК, Челябинск, 13.08.2021. В Челябинской области в июле текущего года было выдано 66 тыс. 029 микрозаймов, что на ...13.08.2021 Средний Урал попал в топ-3 регионов РФ по количеству выданных в июле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. В Свердловской области в июле текущего года было выдано 83 тыс. 099 микрозаймов, что на ...