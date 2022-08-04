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Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по выдаче микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 714 микрозаймов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце этого года (90 тыс. 474). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (139,1 тыс. ед.), Московская область (123,2 тыс. ед.), Краснодарский край (98,2 тыс. ед.) и Башкортостан (87,8 тыс. ед.).

Согласно исследованию, наибольший рост числа выданных микрокредитов в июле по сравнению с июнем показали Московская область (плюс 6,4%), Москва (плюс 5,6%), Челябинская (плюс 5,5%) и Иркутская (плюс 5,2%) области, а также Санкт-Петербург (плюс 5,1%).

В целом по стране в июле 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,63 млн ед., что на 2,7% больше показателя предыдущего месяца (2,57 млн ед.).

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