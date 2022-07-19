Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил муниципалитетам более 30 млн рублей на завершение подготовки к отопительному сезону

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 29,4 млн рублей на капитальный ремонт теплосетей в Тавдинском городском округе

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов ...

На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных

И. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Ответственность за неготовность к отопительному сезону наступит для глав после 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. «Ответственность за неготовность муниципалитетов к отопительному сезону наступит для ...