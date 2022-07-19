Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил муниципалитетам более 30 млн рублей на завершение подготовки к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжения о выделении Обуховскому сельскому поселению и Карпинску порядка 33 млн руб. на модернизацию инфраструктуры ЖКХ для подготовки к отопительному сезону.
По данным регионального департамента информационной политики, подготовка к отопительному периоду на Среднем Урале проходит по плану, выполнение полного комплекса мероприятий должно быть завершено до 15 сентября.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, более 30 млн руб., выделенных Карпинску, будет потрачено на ремонт и техперевооружение городской газовой котельной 4-МВт. Обуховское сельское поселение выделенные 1,9 млн руб. вложит в замену дымовых труб для одной из газовых котельных.
«Модернизация тепловых систем, закупка и установка нового оборудования обоим муниципалитетам позволит подготовиться к отопительному сезону 2022-2023 годов на высоком организационном уровне и пройти его без аварий», — подчеркнул Николай Смирнов.
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