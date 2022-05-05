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В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 ДТП с участием самокатов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге в текущем году зарегистрировали 31 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием самокатов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД по городу подполковник полиции Александр Беляков.

«С электосамокатами, которые имеют повышенную мощность, произошло шесть ДТП. Один человек погиб, и пять получили ранение. С самокатами мощностью до 250 Ватт зарегистрировано 16 ДТП, пострадали 17 человек. С обычными самокатами произошло девять ДТП, в которых десять человек пострадали», — заявил А. Беляков.

По его словам, в прошлом году в Екатеринбурге зарегистрировали 20 ДТП с участием самокатов.

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