Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» победил в областном конкурсе имени П. А. Столыпина

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Завод «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса», получил премию имени П. А. Столыпина. Предприятие победило в конкурсе «Лучший предприниматель Свердловской области 2022» в номинации «Собственное производство и инновационные разработки», сообщает пресс-служба уральского застройщика.



Конкурс нацелен на содействие развитию предпринимательства в Свердловской области и поощряет предпринимателей за выдающиеся достижения в развитии собственного бизнеса.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Отметим, что предприятие «Берит» производит широкий номенклатурный ряд продукции для строительства и благоустройства.



«Завод выпускает железобетонные изделия, несъемную опалубку, элементы благоустройства и другие изделия, необходимые для строительства как жилья, так и объектов социальной инфраструктуры. 96% выпускаемой продукции используется в родном регионе — Свердловской области, 98% сырья на завод поставляют местные компании. Предприятие придерживается политики бережливого производства, в частности, перерабатывает и использует в повторном производстве обрезь. В настоящее время «Берит» участвует в национальном проекте «Производительность труда» и внедряет систему 5С, что позволит сделать производство еще более эффективным», — рассказал исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.



Напомним, в структуру «Атомстройкомплекса» входит 11 предприятий, которые обеспечивают строительный комплекс Урала высококачественной продукцией, создают рабочие места в малых городах Свердловской области, способствуют развитию архитектурной и инженерной школы в регионе.