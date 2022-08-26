Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 30.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 27,12 коп., до 60,36 руб., евро — на 8,24 коп., до 59,96 руб.
УрБК, Москва, 26.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2022 года. Курс долл. ...23.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 23.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2022 года. Курс долл. ...12.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 81 коп.
УрБК, Москва, 12.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 августа 2022 года. Курс долл. ...11.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 0,7 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 11.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа 2022 года. Курс долл. ...10.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 0,6 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 10.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2022 года. Курс долл. ...