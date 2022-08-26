Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 30.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 27,12 коп., до 60,36 руб., евро — на 8,24 коп., до 59,96 руб.