Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года вырос на 19,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет около четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения за последнюю неделю снизился на 0,3%. За месяц рост составил 0,5%, с начала года — 19,2%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4 тыс. 220 квартир.