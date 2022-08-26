Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,99%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. По состоянию на 29 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 889 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 26 августа число безработных составляло 20 тыс. 842 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 47 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,99%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.