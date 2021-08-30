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Ко Дню шахтера более 800 горняков Распадской угольной компании получили награды

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Более 800 работников Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) ко Дню шахтера получили награды различного уровня. Награждения прошли на предприятиях в Новокузнецке, Междуреченске, Осинниках и Калтане. Горняки и шахтеры-ветераны получили государственные, региональные, ведомственные и корпоративные медали, грамоты и премии, сообщает управление по связям с общественностью предприятия.

Так, за мужество, верность профессии, многолетний и добросовестный труд были отмечены около 40 человек. Еще восемь сотрудников награждены званиями «Заслуженный шахтер» России и Кузбасса.

Многие сотрудники получили высшие горняцкие награды — знак «Шахтерская слава», ордена «За заслуги перед Отечеством», «За доблестный шахтерский труд» и другие. Так, медаль Алексея Леонова вручена директору по охране труда, промышленной безопасности и экологии РУК Алексею Червякову; орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил машинист экскаватора разреза «Распадский» Сергей Меремьянин; медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени был награжден механик Южно-Кузбасского геологоразведочного управления Игорь Нагаев.

По итогам конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» лучшим предприятием Кемеровской области стала шахта «Распадская». В номинации «Лучший начальник подготовительного участка» отмечен начальник участка по проведению горных выработок шахты «Алардинская» Сергей Краснослободцев.

Также на областном праздновании были особо отмечены заслуги династии Смирновых шахты «Алардинская», общий трудовой стаж которой в угольной отрасли составляет 319 лет.

Кроме этого, руководители компании озвучили итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства, в котором в этом году приняли участие рекордные 265 человек. Почетное звание «Лучший по профессии» и нагрудные знаки получили более 100 работников.

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