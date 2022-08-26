Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал «перезагрузку» моногородов в регионе

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Южный управленческий округ обозначил перспективы развития промышленного комплекса региона. Он также оценил условия труда на предприятиях Каменска-Уральского, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В ходе совещания с главами южных муниципалитетов и руководителями заводов, работающих на этой территории, свердловский губернатор отметил, что Среднему Уралу необходима «перезагрузка» моногородов. Иначе говоря, здесь должны быть созданы все условия для комфортной безопасной работы, учебы, доступа к качественной медицине и услугам.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



«Урал был и остается промышленным краем, опорным краем державы. Пока у нас сильная промышленность — Урал тоже будет сильным. Но я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала — не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы у них не было нужды беспокоиться о завтрашнем дне. Чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих. Важно, чтобы было предусмотрено все: от раздевалок на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы работали программы социальной поддержки и защиты, строилось жилье, работали детские лагери, выплачивались премии и пенсии», — подчеркнул Евгений Куйвашев.



За девять лет объем отгруженных товаров собственного производства увеличился в Свердловской области в два раза — с 1,5 до 3 трлн руб. Власти региона продолжают оказывать предприятиям этой сферы необходимую поддержку в условиях санкций, чтобы они смогли оперативно занять освободившиеся ниши.



За пять лет на территории Южного округа было реализовано 12 инвестиционных проектов, благодаря которым создано 470 новых рабочих мест. Объем вложенных инвестиций превысил 50 млрд руб. Сегодня металлургические и машиностроительные предприятия Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога отгружают порядка 15% всей продукции Свердловской области в обрабатывающих отраслях.



Кроме того, на сегодняшний день 30 предприятий округа участвуют в национальном проекте «Производительность труда».