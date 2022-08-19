УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

Минцифры РФ к сентябрю разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных

УрБК, Москва, 29.08.2022. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к середине сентября текущего года разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября», — рассказали представители ведомства.

Они также отметили, что итоговая версия документа должна быть компромиссом между интересами государства и бизнеса.

В Минцифры предполагают, что новый законопроект будет стимулировать предпринимателей инвестировать в защиту безопасности персональных данных.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2022 Минцифры обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек информации

УрБК, Москва, 19.08.2022. Минцифры обсуждает с рядом крупных IT-компаний возможность создания фонда материальной ...

30.05.2022 В России ужесточат наказания за утечку персональных данных

УрБК, Москва, 30.05.2022. В Минцифры состоялось обсуждение вопросов об ужесточении наказания для компаний и физических ...

28.05.2015 В «ОТП Банке» выявлены нарушения закона о персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Управлением Роскомнадзора по УрФО в деятельности АО «ОТП Банк» выявлены нарушения ...

21.01.2013 В деятельности коллекторского агентства «БИК» выявлены нарушения закона о персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2013. Управление Роскомнадзора по Свердловской области направило в органы прокуратуры ...

06.02.2012 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» уличено в нарушении требований в области персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. Сотрудники Роскомнадзора по Свердловской области завершили плановую выездную проверку ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18