Минцифры РФ к сентябрю разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных

УрБК, Москва, 29.08.2022. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к середине сентября текущего года разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября», — рассказали представители ведомства.



Они также отметили, что итоговая версия документа должна быть компромиссом между интересами государства и бизнеса.



В Минцифры предполагают, что новый законопроект будет стимулировать предпринимателей инвестировать в защиту безопасности персональных данных.