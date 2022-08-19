Минцифры РФ к сентябрю разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных

УрБК, Москва, 29.08.2022. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к середине сентября текущего года разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября», — рассказали представители ведомства.
Они также отметили, что итоговая версия документа должна быть компромиссом между интересами государства и бизнеса.
В Минцифры предполагают, что новый законопроект будет стимулировать предпринимателей инвестировать в защиту безопасности персональных данных.
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