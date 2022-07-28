Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в июле составил 64,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в июле составил 64 тыс. 877 руб. Это на 0,7% больше уровня предыдущего месяца (64 тыс. 444), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период оказалась Москва (105,3 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (87,2 тыс. руб.), на третьей — Московская область (86,4 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (85,4 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Приморский край (74,5 тыс. руб.).
В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в июле составил 70 тыс. руб., что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (68,8 тыс. руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после значительного снижения в марте в последующие месяцы средние лимиты по кредитным картам стабилизировались на уровне 70 тыс. руб. По его мнению, причинами этого являются общая стабилизация ситуации в сегменте кредитных карт и эффективное управление банками кредитным риском с помощью лимитов по картам.
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