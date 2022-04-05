От СМП до «Екатерининской»

Правительство Свердловской области приняло постановление о создании АО «Екатерининская больница». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. На баланс нового акционерного общества передадут здание заброшенной больницы в екатеринбургской Зеленой роще и земельный участок под ней.



Общую стоимость имущества оценили в 330 млн руб., из них 61,5 млн руб. приходится на здание больницы, остальное — на земельный участок. Это имущество станет взносом Свердловской области в уставной капитал нового АО. За это региональные власти получат 25% плюс одну акцию в капитале АО «Екатерининская больница». Владельцем остальных ценных бумаг будет частный инвестор.







В начале текущего года в проекте документа «О внесении изменений в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 28.10.2021 № 735-ПП» появилась информация о том, что здание будет передано вновь образованному акционерному обществу с государственным участием.



На месте заброшенной больницы планируется построить онкологический центр. Об этом сообщал глава комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству свердловского Заксобрания Альберт Абзалов.



Напомним, комплекс клинической больницы скорой помощи по адресу улица 8 Марта, 78а был введен в эксплуатацию в 1938 году. Общая площадь помещений составляла 5 тыс. 250 кв. м. Больница скорой помощи размещалась в здании до 1999 года. Затем объект был передан госпиталю № 354 Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году больницу полностью закрыли.



Решение по поводу судьбы заброшенного здания больницы в Зеленой роще областные власти не могли принять уже много лет. Так, в 2016 году комплекс выставлялся на продажу за 400 млн руб., однако торги не состоялись. Годом позже цена была установлена на уровне 229,8 млн руб. Торги должны были пройти 8 ноября, однако на сайте областного Фонда имущества уже 7 ноября появилось сообщение об итогах аукциона, в котором было указано отсутствие участников.



В ноябре 2020 года объект был выставлен на торги за 62 млн 702 тыс. руб. При этом здание самой больницы было оценено в 1,2 руб. — остальная сумма пришлась на стоимость земельного участка.



В материалах министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) сообщалось, что здание больницы в Зеленой роще является объектом культурного наследия. Степень сохранности здания, по данным на 2020 год, составляла 62%. Победитель торгов должен был в течение семи лет провести работы по восстановлению объекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом землю разрешалось использовать только под здание больницы.



Однако в 2021 году комиссия министерства культуры РФ приняла решение об исключении здания больницы из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. В документах, которые размещены на сайте Минкульта, сообщалось, что здание в его текущем состоянии не представляется возможным приспособить для нужд современной больницы.



«Решение о необходимости исключения объекта из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ поддержано губернатором Свердловской области письмом от 18.05.2021. В данном письме поддерживается информация о невозможности приспособления объекта под современное медицинское учреждение», — сообщалось в документе.



Результаты экспертизы также подчеркивали тот факт, что объект более не несет историко-культурного значения.



УрБК будет следить за развитием событий.