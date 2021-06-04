В Верхней Салде полицейские возбудили уголовное дело в отношении лжеветерана Федеральной службы безопасности

УрБК, Екатеринбург. 04.06.2021. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали замглавы одного из отделов полиции в ...

В Екатеринбурге замначальника отдела полиции задержали по подозрению в вымогательстве

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ в рамках совместных оперативных мероприятий ...

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в лжеминировании ТРЦ «Мегаполис»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2019. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе торговым ...

Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе торговым центрам в Краснотурьинске

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников ...