УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

В Верхней Салде полицейские возбудили уголовное дело в отношении лжеветерана Федеральной службы безопасности

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Свердловской области полицейские из подразделения дознания ОВД Верхней Салды возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, выдававшего себя за ветерана ФСБ России. Пока подозреваемому вменяется «Незаконный оборот огнестрельного оружия» в соответствии со статьей 222 УК РФ, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, операцию по задержанию фиктивного сотрудника силовых служб провели работники ФСБ и ГИБДД на автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда.

«При осмотре салона личного автомобиля, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда, его владелец ответил оперуполномоченным, что, якобы, приобрел «корочку» пять лет назад через Интернет в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А оружие он, нашел в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел. До судебного разбирательства «липовый подполковник» будет находиться под подпиской о невыезде. По действующему законодательству его деяния караются лишением свободы на срок до пяти лет», — отметил полковник Валерий Горелых.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов также решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого еще одного уголовного дела в соответствии с частью 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.06.2021 В Екатеринбурге замначальника отдела полиции задержали по подозрению в вымогательстве

УрБК, Екатеринбург. 04.06.2021. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали замглавы одного из отделов полиции в ...

26.03.2019 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в лжеминировании ТРЦ «Мегаполис»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ в рамках совместных оперативных мероприятий ...

04.02.2019 Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе торговым центрам в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2019. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе торговым ...

18.05.2018 В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников ...

12.03.2013 Полицейские нашли подозреваемого в «минировании» здания администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Сотрудникам уголовного розыска и участковым уполномоченным удалось установить личность ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18