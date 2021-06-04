В Верхней Салде полицейские возбудили уголовное дело в отношении лжеветерана Федеральной службы безопасности

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Свердловской области полицейские из подразделения дознания ОВД Верхней Салды возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, выдававшего себя за ветерана ФСБ России. Пока подозреваемому вменяется «Незаконный оборот огнестрельного оружия» в соответствии со статьей 222 УК РФ, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, операцию по задержанию фиктивного сотрудника силовых служб провели работники ФСБ и ГИБДД на автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда.
«При осмотре салона личного автомобиля, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда, его владелец ответил оперуполномоченным, что, якобы, приобрел «корочку» пять лет назад через Интернет в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А оружие он, нашел в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел. До судебного разбирательства «липовый подполковник» будет находиться под подпиской о невыезде. По действующему законодательству его деяния караются лишением свободы на срок до пяти лет», — отметил полковник Валерий Горелых.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов также решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого еще одного уголовного дела в соответствии с частью 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
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