В Свердловской области в минувшие выходные было ликвидировано 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В минувшие выходные не территории Свердловской области было ликвидировано 11 природных пожаров на общей площади более 63 га. В борьбе с огнем было задействовано порядка 280 человек, в том числе сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов и лесничеств, МЧС России, сообщает региональный департамент информационной политики.



По информации на 10.00 29 августа, в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров общей площадью 39 га, из них локализовано шесть на площади 35 га. Очаги возгорания располагаются в лесах под Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Первоуральском, а также в Алапаевском, Сысертском, Туринском, Шалинском лесничествах. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. По словам специалистов, в большинстве случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.



Напомним, с 25 августа в столице Среднего Урала действует противопожарный режим. В этот период екатеринбуржцам запрещается посещать леса и торфяные массивы в границах города и въезд на их территорию личных транспортных средств. Также вводится ограничение на разведение костров.