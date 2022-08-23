В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 6,1%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. По состоянию на 22 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 99 тыс. 370 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). «За неделю показатель несущественно снизился на 0,1%, за месяц — остался без изменений. Средняя цена увеличилась по сравнению с началом года на 6,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 16,8%», — говорится в сообщении.

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