Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 26.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 32,25 коп., до 60,09 руб., евро — на 28,01 коп., до 59,87 руб.
УрБК, Москва, 25.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2022 года. Курс долл. ...12.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 81 коп.
УрБК, Москва, 12.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 августа 2022 года. Курс долл. ...11.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 0,7 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 11.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа 2022 года. Курс долл. ...10.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 0,6 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 10.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2022 года. Курс долл. ...02.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2022 года. Курс долл. ...