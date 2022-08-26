Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 26.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 32,25 коп., до 60,09 руб., евро — на 28,01 коп., до 59,87 руб.