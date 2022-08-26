Особенности биржевой торговли

Сегодня каждый желающий может торговать различными активами по Интернету, получая за это хорошую прибыль. Но неопытным пользователям нелегко разобраться в подобных вопросах и приступить к торговле. Им нужен инструктаж, который поможет выбрать брокерскую компанию (подробнее: https://time-forex.com/vsebrokery/proverennye-brokery), подходящие валютные или иные активы и заключать сделки.

Прежде всего, необходимо учесть, что без брокера торговать на бирже не получится. Такие компании выполняют посредническую роль между трейдером и биржей, обеспечивая первых необходимыми инструментами.

Риски при выборе брокера

Брокерские услуги через интернет сегодня предлагают различные онлайн-платформы. Однако, следует помнить, что данная сфера регулируется действующим законодательством и контролируется соответствующими органами. Несмотря на это, некоторые платформы занимаются мошенничеством и вымогательством денег у своих же пользователей. Чтобы не попасть в сети таких мошенников, необходимо проверить:

— регистрационный номер и дату;

— лицензионную документацию;

— фактический/юридический адрес;

— правдивость указанных контактов;

— наличие регулятора;

— уровень комиссионных за обслуживание;

— спреды.

Отсутствие разрешающей документации означает, что компания не имеет права легально вести брокерскую деятельность. Доверившись такому ресурсу, вы рискуете слить все свои сбережения.

Некоторые из них искусственно раздувают комиссионные и спреды. С такими брокерами вам не удастся заработать, а все ваши выигрыши уйдут на комиссию и спред.

Регистрация

После выбора брокерской компании необходимо в ней зарегистрироваться. Процедура не отличается особой сложностью, но все же лучше ознакомиться с детальной инструкцией по ссылке https://time-forex.com/osnovy/registraciy-forex, в которой расписаны все действия будущего трейдера при регистрации.

Брокеры требуют от регистрирующихся пользователей персональные и платежные данные, которые необходимы для выполнения ордеров, вывода или ввода средств. Следовательно, при заполнении онлайн-анкеты и ввода таких данных необходимо проявить максимальную осторожность. Вся информация должна быть точной. В противном случае вы не сможете выводить средства или торговать через платформу брокера.

Следующим этапом является верификация аккаунта, которая заключается в подтверждении вашей личности и точности указанных контактных или платежных данных. Каждый брокер имеет свои методы верификации, включая видео-звонки или запрос дополнительной документации. Верифицированный пользователь может без ограничений пользоваться функционалом и инструментами брокерской компании, осуществляя сделки в онлайн-режиме.