Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июле 2022 года составила 26,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе-июне этот показатель составлял 26,2 тыс. руб.