УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июле 2022 года составила 26,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что в январе-июне этот показатель составлял 26,2 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...23.06.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...26.05.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...29.04.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...21.02.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...