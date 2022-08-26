Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,1 месяца

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-июле 2022 составил 4,1 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
По итогам 2021 года показатель составлял 3,9 месяца, «ковидного» 2020 года — 5,5 месяца.
Отметим, что за январь-июль 2022 года в центрах занятости населения Свердловской области снято с регистрационного учета 73 тыс. 904 человека, в том числе 31 тыс. 771 безработный.
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...06.06.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,2 месяца
Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-апреле 2022 составил 4,2 месяца, говорится в ...06.06.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,2 месяца
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-апреле 2022 ...13.05.2022 В Свердловской области не заняты трудовой деятельностью более 26 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. На начало апреля в органах службы занятости населения в Свердловской области было ...02.02.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 3,9 месяца
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в 2021 году составил 3,9 ...