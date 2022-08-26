Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,1 месяца

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-июле 2022 составил 4,1 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



По итогам 2021 года показатель составлял 3,9 месяца, «ковидного» 2020 года — 5,5 месяца.



Отметим, что за январь-июль 2022 года в центрах занятости населения Свердловской области снято с регистрационного учета 73 тыс. 904 человека, в том числе 31 тыс. 771 безработный.