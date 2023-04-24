Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале на 1 апреля 2023 года составил 4,4 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что год назад этот показатель составлял 4,3 месяца.
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-декабре 2022 ...03.10.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,1 месяца
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-августе 2022 ...26.08.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,1 месяца
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-июле 2022 ...06.06.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,2 месяца
Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-апреле 2022 составил 4,2 месяца, говорится в ...06.06.2022 Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,2 месяца
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-апреле 2022 ...