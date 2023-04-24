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24.04.2023

Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале на 1 апреля 2023 года составил 4,4 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что год назад этот показатель составлял 4,3 месяца.

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