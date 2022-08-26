«Уральские авиалинии» изменили время онлайн-регистрации на рейсы

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила время онлайн-регистрации на рейсы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В частности, онлайн-регистрация на регулярные рейсы авиакомпании открывается за 48 часов до вылета, на чартерные — за 24 часа. Закрывается регистрация в обоих случаях за два часа.